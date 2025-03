Ein Musikantenherz hat aufgehört zu schlagen

Am Morgen des 20. März, just an seinem 67. Geburtstag, verstarb nach längerer Krankheit Richard Stark, der für Musikbegeisterte aus Nah und Fern über viele Jahrzehnte das „Gesicht“ der Marktkapelle Rennertshofen darstellte.

Musik und die Marktkapelle waren ein unverzichtbarer Bestandteil seines Lebens. Bereits bei der Vereinsgründung im Jahre 1979 war Richard mit dabei und stellte sich sofort als zweiter Vorstand zur Verfügung. Im Laufe der Jahre übernahm er weitere Funktionen innerhalb der Vorstandschaft und leistete damit - über sein unermüdliches Wirken als aktiver Musiker hinaus - einen wertvollen Beitrag zum Vereinsaufbau.

Besonders beim Ausbau des Proberaums 1996 tat sich Richard Stark hervor

Besonders hervorzuheben ist sein Engagement beim Ausbau des Probenraums 1996, bei dem er sich als ideenreicher Bauleiter bewies und für die Marktkapelle eine neue Heimat schuf. Auch danach kümmerte er sich zusammen mit seiner Frau Petra um Ordnung und Sauberkeit und war als „Vereinswirt“ eine wichtige Stütze für die Marktkapelle.

Im musikalischen Bereich war Richard tonangebend und gehörte als 1. Trompeter / Flügelhornist zu den Besten seiner Zunft. Von seiner Erfahrung und seinem Können profitierten nicht nur seine Musikkameraden/-innen, sondern auch der musikalische Nachwuchs. Für Richard war es auch eine Selbstverständlichkeit, bei anderen Kapellen auszuhelfen, wenn Not am Mann war. Die Kameradschaft und das gemeinsame Musizieren standen für ihn immer im Vordergrund.

Marktkapelle Rennertshofen will Richard Stark ein ehrendes Andenken bewahren

Sein Musikantenherz schlug für das „Spiel in kleinen Gruppen“ und so zeigte Richard in der von ihm gegründeten „Rennertshofener Stammtischmusik“ sowie bei den „Rennertshofener Weisenbläsern“ immer wieder seine Begeisterung und Hingabe zur Musik. Diese Gruppen waren für ihn nicht nur musikalische Projekte, sondern auch Ausdruck der besonderen Freundschaft und des engen Zusammenhalts.

Sein vielfältiges Engagement wurde neben der Ehrenmitgliedschaft des Vereins auch seitens des Musikbundes von Ober- und Niederbayern mit den höchsten Auszeichnungen gewürdigt. Tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, die Marktkapelle Rennertshofen wird Richard Stark stets in liebevoller Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.