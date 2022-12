Ein Weihnachtskonzert für Groß und Klein

Plus Mit besinnlichen, aber auch fröhlichen Stücken stimmte die Marktkapelle Rennertshofen bei ihrem Konzert auf die Weihnachtszeit ein.

Mit weihnachtlichen Klängen stimmte die Marktkapelle Rennertshofen bei ihrem Konzert die Besucher und Besucherinnen auf eine schöne Weihnachtszeit ein. Das Konzert, das einen Tag vor Heilig Abend in der Kirche St. Johannes stattfand, wurde feierlich durch die „Spätlese“ eröffnet. Im Anschluss übernahm die Jugendkapelle. Geleitet wurden beide Gruppen von Magdalena Pfister. Unterstützt wurde die Jugendkapelle im letzten Lied vom Kinderchor „Orgelpfeifen“. Fröhlich sangen die Kinder Lieder wie „In der Weihnachtsbäckerei“.