Rennertshofen

vor 33 Min.

"Einmalige Chance": Rennertshofener arbeitet ehrenamtlich bei Amazonas-Volk

Plus Jakob Stolz aus Rennertshofen arbeitet als Fotograf in Berlin. Jüngst führte ihn ein Projekt zu einem indigenen Volk in den brasilianischen Regenwald - ein Abenteuer.

Von Andreas Zidar

Alleine die Anreise ist ein Abenteuer. Vier Tage lang ist Jakob Stolz unterwegs, mit verschiedenen Flugzeugen, einem Auto und einem Boot. Am Ziel, im äußersten Westen Brasiliens, angekommen, begleitet der 30-Jährige als Fotograf einen indigenen Amazonas-Stamm. Die ehrenamtliche Tätigkeit führt den Rennertshofener in eine andere Welt - ohne fließend Wasser, Internet und Telefon.

Stolz, der in Rennertshofen geboren und aufgewachsen ist, studiert Fotojournalismus an der Hochschule Hannover und arbeitet seit 2021 als selbstständiger Fotograf in Berlin. In der Bundeshauptstadt kam er in Kontakt mit dem Verein "Living Gaia". Dieser unterstützt seit 2013 das indigene Volk der "Huni Kuin" in der Region Jordão im brasilianischen Bundesstaat Acre und fördert laut eigenen Angaben den Austausch zwischen indigenen und modernen westlichen Kulturen.

