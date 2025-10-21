Elternbeirat

Kürzlich fand die Wahl des neuen Elternbeirats an der Grundschule Rennertshofen statt. Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts: Majetić Enrico, Schiele Isabelle, Gerstner Melanie, Stauch Kristin, Köstler Ramona (1. Vorsitzende), Maillinger Stefanie, Gieb Elisabeth, Wlodek Aline (Kassiererin), Hager Tanja (2. Vorsitzende), Kasiske Angelina (Schriftführerin) Es fehlt: Jaksch Vanessa

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt