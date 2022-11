Rennertshofen

Es geben sich die Ehre... die neuen Prinzenpaare der Fidelitas

Sie regieren während der Faschingssaison 2022/2023 in der Marktgemeinde Rennertshofen: Prinzessin Carina zusammen mit Prinz Philip sowie das Kinderprinzenpaar Annika und Korbinian.

Plus Auch die Fidelitas in Rennertshofen startet mit neuen Regenten in die Faschingssaison. Warum die Prinzessin für ihr Amt auf eines ihrer Hobbys verzichten muss.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Prinzessin Carina I. und ihr Prinz Philip I. werden den Rennertshofener Faschingsverein Fidelitas Rennertshofen durch die diesjährige Saison führen. Am Samstag wurde das Geheimnis ihrer Regentschaft gelüftet. Als Kinderprinzenpaar treten heuer Annika I. und Korbinian I. an. Die Rennertshofener Faschingsgesellschaft hofft nach zwei Jahren Corona auf ein munteres Treiben und viele Veranstaltungen.

