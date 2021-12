Es ist entschieden: Markt Rennertshofen kauft das alte Kino nicht

Plus 60 Prozent der Wähler aus Rennertshofen haben sich beim Bürgerentscheid gegen einen Kauf des alten Kinos ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent.

Am Sonntag waren die Bürger von Rennertshofen zur Wahlurne gerufen. Über die Hälfte von ihnen gab ihre Stimme ab. Ergebnis: Die Marktgemeinde kauft das alte Kino nicht. 54 Prozent der wahlberechtigten Rennertshofener haben gewählt. 60 Prozent von ihnen entschieden sich gegen den Kauf. Für die Befürworter des Kaufs bedeutet das Stillstand. Für die Gegner des Kaufs hat die Vernunft gesiegt.