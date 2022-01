Rennertshofen

20:00 Uhr

Festspiel: Die „Bluthochzeit“ kommt nach Rennertshofen zurück

Im Jahr 2011 wurde das Freilichttheater „Bluthochzeit“ das erste Mal aufgeführt, damals in der Rennertshofener Marktstraße. Heuer bringt der Historische- und Festspielverein das Spektakel ein zweites Mal auf die Bühne – diesmal vor der Kulisse um die Mauerner Höhlen.

Plus Der Historische- und Festspielverein Rennertshofen bringt das Freilichttheater elf Jahre nach der Uraufführung heuer wieder auf die Bühne – vor der beeindruckenden Kulisse nahe der Mauerner Höhlen. Wie die Vorbereitungen laufen.

Von Katrin Kretzmann

Wenn Liebe, Macht, Intrigen und Fremdenfeindlichkeit aufeinandertreffen, ergibt das einen emotionalen Cocktail mit Zündstoff. Und genau dieser steckt auch in der Geschichte der „Bluthochzeit“, ein Freilichttheater, das der Historische- und Festspielverein Rennertshofen diesen Sommer auf die Bühne bringt. Es ist die zweite Auflage des Stücks, die Uraufführung war 2011. Bot damals die Kirche in der Rennertshofener Marktstraße die Kulisse für die Inszenierung, ist es heuer ein jahrtausendealtes Naturdenkmal: die Mauerner Höhlen. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Stück, das am 29. Juli Premiere feiern soll.

