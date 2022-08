Feuerwehr Rennertshofen blickt auf ruhiges Vereinsjahr zurück

Die Brandschützer blicken bei ihrer Jahresversammlung auf pandemiebedingt ruhige Monate zurück. Zahlreiche Ehrungen standen auch auf dem Programm.

Wie die meisten Vereine kann auch die Rennertshofener Feuerwehr pandemiebedingt auf ein eher ruhiges Jahr zurückblicken. Der Bericht von Vorsitzendem Phillipp Birgmeier bei der Jahresversammlung fiel daher erneut kurz aus, schließlich waren viele Veranstaltungen durch Corona nicht möglich. Dennoch gab es etwas Besonderes: Die Weihe der beiden neuen Fahrzeuge.

Kommandat Michael Ritschel, Bürgermeister Georg Hirschbeck und Kreisbrandmeister Peter Zwanzig lobten – trotz vieler kleiner Übungsausfälle – in ihren Grußworten den Ausbildungsstand und bedankten sich für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden, egal ob im Einsatz, bei Übungen oder zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft.

Jahrzehntelange Treue: Ehrungen bei der Feuerwehr Rennertshofen

Neben den Berichten von Vorstand und Kommandant standen bei der Versammlung auch einige Ehrungen auf der Agenda. So wurden Klaus Müller und Hans Jürgen Ziller für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit, Christian Zoller für 30, Michael Biebel, Thomas Ehrnstraßer und Michael Reiter für 25, Helmut Stoiber für 20 Jahre und Philipp Birgmeier, Ramon Burkhard, Karolina Hager, Markus Hager, Felix Heubl und Maximilian Scholz für zehn Jahre ausgezeichnet.

Feuerwehr mit Stand bei Marktfest in Rennertshofen

Da nach und nach die Corona-Maßnahmen gelockert wurden und dadurch wieder Veranstaltungen stattfinden durften, konnte die Feuerwehr nach zwei Jahren Pause wieder den Maibaum in der Marktgemeinde aufstellen. Beim Rennertshofener Marktfest, das heuer am Samstag, 10. und Sonntag, 11. September, stattfindet, wird es einen Stand der Feuerwehr geben, an dem Rahmflecken verkauft werden. (AZ)