Feuerwehr Rennertshofen öffnet Türen zum 150-Jährigen

Ein ganzes Wochenende zum Feiern hatte die Freiwillige Feierwehr Rennertshofen vorgesehen. 1874, vor stolzen 150 Jahren, war sie gegründet worden. Am Samstag luden die Floriansjünger in den Biergarten und zur Party in die Schulturnhalle. Am Sonntag wurde dann bei einem feierlichen Festgottesdienst das Fahnenband geweiht, bevor der Festzug zum Feuerwehrstützpunkt zog. Am Nachmittag dann wurden die Türen und Tore der Feuerwehr Rennertshofen weit geöffnet. Die Gäste konnten historisches und heutiges Feuerwehrgerät bestaunen.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis