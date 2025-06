First Responder Einheiten des Landkreises üben gemeinsam in Rennertshofen

"Voneinander lernen, den Horizont erweitern und sich austauschen", damit begrüßte Christian Ehrnstraßer, einer der Leiter der Rennertshofener First Responder, die First Responder Einheiten der Feuerwehren Rennertshofen, Untermaxfeld und der Werkfeuerwehr MBDA Schrobenhausen in der Feuerwehr Rennertshofen zur ersten gemeinsamen Übung. Bei dieser Weiterbildung trafen sich kürzlich 27 freiwillige Ersthelfer, um bei drei Stationen ihr Wissen auszubauen, andere Vorgehensweisen zu sehen und sich auch kennenzulernen. Die Aktiven wurden in drei Gruppen aufgeteilt und absolvierten bei der Stationsausbildung ein Reanimationstraining und eine Auffrischung in das Handling der Rettungstrage sowie des Patiententragestuhls. An der dritten Station mussten zwei, durch einen Grillunfall, verletzte Kinder, die äußerst professionell und realitätsnah von Larissa Schwarz als Mimen geschminkt wurden, versorgt werden. Hans-Peter Schnepf (FF Untermaxfeld) und Michael Koller (WF MBDA) bedankten sich im anschließenden Feedback bei den Aktiven und den Ausbildern, gaben der Veranstaltung sehr positives Feedback und freuten sich, genauso wie alle Aktiven, auf eine Fortsetzung bzw. eine Etablierung einer regelmäßigen gemeinsamen Weiterbildung.

