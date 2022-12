Flüchtlinge in Rennertshofen: Daheim, in einem fremden Land

Die Nachbarschaftshilfe in Rennertshofen feiert mit syrischen, afghanischen und ukrainischen Flüchtlingen Weihnachten. Wie sie der Helferkreis in den vergangenen Jahren unterstützen konnte.

Der Nikolaus erzählte am Sonntag auf der Weihnachtsfeier der Nachbarschaftshilfe Rennertshofen eine Geschichte, in der ein Schiff, beladen mit Weizen, eine große Rolle spielt. Wie passend bei den Zuhörern, die aus Krisen- und Kriegsgebieten kommend in Deutschland Schutz suchten und in Rennertshofen eine Heimat fanden. Anschließend bescherte der Nikolaus die Kinder aus den Fluchtgebieten. Und ihre Mütter und zum Teil auch Väter brachten bei der Feier kulinarische Vielfalt auf den Tisch, auf dem natürlich auch Punsch, Plätzchen und Lebkuchen nicht fehlen durften.

In der Scheune von Monika und Otto Engelhard in Rennertshofen hatte der Helferkreis für die Flüchtlinge, die in der Gemeinde untergekommen waren, eine stimmungsvolle Nikolausfeier organisiert. Der Helferkreis ist in der Nachbarschaftshilfe organisiert und erhält rechtliche und koordinatorische Unterstützung von Johanna Knöferl, der Freiwilligenmanagerin der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ im Landkreis. Sie kam ebenfalls zu der Weihnachtsfeier und hatte für alle ehrenamtlichen Helfer in Rennertshofen ein Glas Marmelade mit im Gepäck.

Christine Biber ist Koordinatorin und Herz des Helferkreises, der sich um die in Rennertshofen einquartierten Flüchtlinge kümmert. Foto: Manfred Dittenhofer

Johanna Knöferl lobte die Zusammenarbeit mit den Helfern und mit der Kommune. Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck weiß, was er an der Nachbarschaftshilfe hat. „Ohne diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre die Gemeinde heillos überlastet.“ Das Gemeindeoberhaupt erinnert sich noch lebhaft an die Flüchtlingswelle 2015. Damals wurde auch Christine Biber aktiv und brachte Flüchtlinge im Ortsteil Ammerfeld unter. Heute ist sie Herz und Koordinatorin des Helferkreises, der rund 50 Personen betreut. Gut doppelt so viele wie die 25 Flüchtlinge, die Rennertshofen momentan beherbergt. Denn auch nach ihrer Anerkennung in Deutschland brauchen die Flüchtlinge meist weiter Unterstützung, etwa bei der Suche nach Jobs, Ausbildungsplätzen oder Wohnungen.

Christine Biber aus Ammerfeld engagiert sich im Helferkreis

Wie der Kreis sich dann schließen kann, das zeigte Christine Biber am Beispiel von Fidanay Othman und Nashat Hannan. Das kurdische Ehepaar kam 2015 mit seinen beiden Kindern aus Syrien nach Rennertshofen. Damals half ihnen der Helferkreis. Heute wohnen die beiden in Rennertshofen, arbeiten im Seniorenheim in Bertoldsheim und engagieren sich selbst als ehrenamtliche Helfer in der Nachbarschaftshilfe. „Bei uns funktioniert es nur deshalb so gut, weil wir ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben.“ Es komme auf jeden Einzelnen an, so Biber. Fahrdienste, Hilfen bei Formularen und Behördengängen. Einkaufen – einfach in ein normales Leben hineinhelfen. Das sei wichtig, so Biber, die aufzählt, wie viele Flüchtlinge bereits Arbeit oder Ausbildungen gefunden hätten. Die ersten seien schon mit ihren Lehren fertig und würden sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Genauso erfolgreich sei man bei der Vermittlung von Wohnungen. Hilfe zur Selbsthilfe. Für die Kommune sind die ehrenamtlich Helfenden eine wichtige Kraft, ohne die die Gemeinde bei der Flüchtlingsbetreuung heillos überfordert wäre.

Aber nun zurück zu der Geschichte mit dem Schiff, das mit Weizen für den Kaiser beladen war. Der heilige Nikolaus konnte den Kapitän dazu überreden, 100 Säcke für die Hungernden abzugeben. Als das Schiff dann in der Hauptstadt entladen wurde, fehlte aber kein einziges Weizenkorn der Lieferung an den Kaiser.