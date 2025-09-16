Motorradfahrerin (21) stürzt – und fährt mit mittelschweren Verletzungen selbst nach Hause

Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Montagabend auf der Bertoldsheimer Straße gestürzt und dabei verletzt worden.

Rennertshofen: 21-Jährige aus Neuburg-Schrobenhausen stürzt und verletzt sich

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war die junge Frau gegen 19.45 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Rennertshofen in Richtung Bertoldsheim unterwegs, als sie nach einem Fahrfehler die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Obwohl sie sich mittelschwere Verletzungen an der Schulter zuzog, fuhr sie zunächst noch nach Hause. Erst als die Schmerzen stärker wurden, rief sie einen Rettungswagen. Dieser brachte die 21-Jährige schließlich in die Klinik Neuburg. Am Motorrad entstand nur ein geringer Schaden, Fremdverschulden konnte die Polizei Neuburg ausschließen. (AZ)