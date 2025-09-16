Icon Menü
Rennertshofen: Frau auf Motorrad verletzt sich mittelschwer bei Sturz – fährt aber noch nach Hause

Rennertshofen

Motorradfahrerin (21) stürzt – und fährt mit mittelschweren Verletzungen selbst nach Hause

Eine 21-Jährige stürzt bei Rennertshofen mit ihrem Motorrad. Trotz Schmerzen fährt sie selbst noch nach Hause – erst später ruft sie den Rettungsdienst.
    • |
    • |
    • |
    Trotz mittelschwerer Verletzungen fuhr die Motorradfahrerin nach dem Sturz noch selbst nach Hause.
    Trotz mittelschwerer Verletzungen fuhr die Motorradfahrerin nach dem Sturz noch selbst nach Hause. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Montagabend auf der Bertoldsheimer Straße gestürzt und dabei verletzt worden.

    Rennertshofen: 21-Jährige aus Neuburg-Schrobenhausen stürzt und verletzt sich

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war die junge Frau gegen 19.45 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Rennertshofen in Richtung Bertoldsheim unterwegs, als sie nach einem Fahrfehler die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Obwohl sie sich mittelschwere Verletzungen an der Schulter zuzog, fuhr sie zunächst noch nach Hause. Erst als die Schmerzen stärker wurden, rief sie einen Rettungswagen. Dieser brachte die 21-Jährige schließlich in die Klinik Neuburg. Am Motorrad entstand nur ein geringer Schaden, Fremdverschulden konnte die Polizei Neuburg ausschließen. (AZ)

