Musik verbindet sie: Genovefa und Alois Polleichtner feiern Diamanthochzeit

Plus Vor sechs Jahrzehnten schließen die beiden in Rennertshofen den Bund fürs Leben. Die Liebe zur Musik teilen sie – und die Marktkapelle wird "zum sechsten Kind".

Genovefa und Alois Polleichtner starteten vor 60 Jahren mit einem kräftigen Schneesturm in die Ehe. Es war bitterkalt, die Donau war bei Bertoldsheim sogar zugefroren. Und als die beiden frisch Vermählten das Standesamt in Rennertshofen verließen, tobte ein Schneesturm. Aber es scheint, wer solche Wetterextreme wegsteckt, der schafft auch 60 Ehejahre – und mehr.