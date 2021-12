Gibt es doch noch Hoffnung für das Kino Rennertshofen?

Nachdem die Gemeinde das Kino nach dem Bürgerentscheid nun nicht kaufen wird, sucht die Initiatorengruppe „Kulturtreff Rennertshofen“ nach Möglichkeiten, wie man das Kino doch noch erhalten könnte.

Nachdem die Marktgemeinde das alte Kino durch den Ausgang des Bürgerentscheids nicht kaufen wird, prüft die Initiatorengruppe „Kulturtreff Rennertshofen“ nun andere Möglichkeiten, das Gebäude an der Marktstraße zu erhalten und als Kulturtreffpunkt zu nutzen. Geplant sei weiterhin, dass entweder ein noch zu gründender Verein oder eine neue Stiftung das Haus betreibt.

Die Initiatoren prüfen den Erwerb des alten Kinos, wie Alfred Bircks in einer Pressemitteilung bekannt gab. Dazu könnte unter Umständen eine Investorengruppe ins Boot geholt werden. Die Besitzerin der Immobilie würde sich freuen, wenn das Kino erhalten bliebe, sagte Bircks auf Nachfrage, sodass sie im Falle weiterer Interessenten den Rennertshofenern den Vorzug geben würde.

70 Prozent der Wähler in Rennertshofen haben für einen Kauf des Kinos gestimmt

Die Befürworter des Kinoerhalts hoffen darauf, dass die Gemeinde ihre zugesagte finanzielle Unterstützung für Renovierungsmaßnahmen weiterhin aufrechterhält. Man sehe sich vor allem durch das Wahlergebnis der Kerngemeinde in dem Vorhaben bestärkt, so Alfred Bircks. In diesen Wahlkreisen hätten 70 Prozent der Wähler für den Kauf des Kinos gestimmt. „Wir sehen dies als Auftrag und Verpflichtung an, das Projekt weiter zu führen und alle Möglichkeiten einer Umsetzung zu prüfen“, heißt es in dem Schreiben. Die Initiatoren zählen dabei auf eine breite Unterstützung aus der gesamten Gemeinde. Schließlich gehe es um die Stärkung der Kulturarbeit und um eine Belebung des Marktkerns. „Wir sollten alle an einem Strang ziehen, verbinden und nicht trennen, zum Wohle unseres schönen Marktes“, resümiert Alfred Bircks.

Ein Bürgerentscheid vor zwei Wochen hatte ergeben, dass 60 Prozent der Rennertshofener dagegen sind, dass die Gemeinde – wie einst beschlossen – das alte Appel-Kino kauft. Allerdings waren zu der Volksabstimmung auch nur 54 Prozent der wahlberechtigten Rennertshofener gegangen.

