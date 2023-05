Großer Erfolg: Konzert mit Tubist Andreas Hofmeir ausverkauft

In Rennertshofen findet ein "etwas anderes Konzert“ statt. Die Marktkapelle spielt gemeinsam mit Tubist Andreas Hofmeir. So war der Mix aus Musik und Kabarett.

Es ist 19.34 Uhr. Plötzlich beginnt der Erste zu klatschen: Das "etwas andere Konzert“ beginnt. Die Vorsitzende der Marktkapelle Rennertshofen, Stefanie Czerny, tritt ans Mikrofon und leitet in den Abend ein. Kurz danach erscheint Stargast Andreas Hofmeir barfuß am Rednerpult. Man kann es als erste Bestätigung betrachten, dass Hofmeier trotz internationalen Erfolgen am Boden geblieben ist und, wie Czerny betont, ein "wirklich super sympathischer Typ“ sei.

Als erster Akt des Abends tritt die Jugendkapelle Rennertshofen unter Leitung von Magdalena Pfister auf die Bühne. Das Publikum ist auf Hochtouren. Spätestens bei Teilen aus den Klassikern "We will rock you“ oder "Another One Bites the Dust“ kann sich kein Gast mehr dem Rhythmus entziehen. Am Ende schallen die ersten Zugabe-Rufe aus dem Publikum. Einblicke aus dem aktuellen Kabarettprogramm "kein Aufwand“ gibt Hofmeir im Laufe des Abends. Für erste Lacher sorgt er mit gereimten Gedichten über "Starkdeutsch“ oder humorvollen Neckereien zu verschiedenen Musikinstrumenten. Doch auch mit Soloauftritten an der Tuba kann Hofmeir die Zuschauer überzeugen.

Tubist Andreas Hofmeir gastiert bei der Marktkapelle Rennertshofen

Die Literatur sei eine große Herausforderung für die Marktkapelle gewesen, betont Dirigent Klaus Gottschall. Gemeinsam mit Hofmeir spielen sie unter anderem Stücke wie den Marsch "Kaiserin Sissi“. Das erste Aufeinandertreffen gab es nämlich erst bei der Generalprobe, einen Tag vor dem Konzert. Ganze sechs Stunden hätten sie dann miteinander geprobt, erzählt Czerny. Doch die Generalprobe habe mehr einem Workshop geglichen, denn Hofmeir hätte viel zu den Stücken erklärt und aufgezeigt. Mit etwa 400 Sitzplätzen war das Konzert am Abend ausverkauft.

