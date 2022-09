Rennertshofen

18:30 Uhr

Großes Trauergeleit für Alfred Bircks in Rennertshofen

Plus Landrat und Bürgermeister würdigten ihn als aktive und angesehene Persönlichkeit. Der Rennertshofener findet seine letzte Ruhe im Familiengrab.

Von Winfried Rein

500 Trauergäste begleiteten Alfred Bircks am Mittwoch in Rennertshofen auf seinem letzten Weg. Als umtriebige, vielseitige und humorvolle Persönlichkeit bezeichneten ihn die Redner am Grab. Alfred Bircks war am vergangenen Freitag mit 67 Jahren gestorben und ist an seinem Geburtstag beerdigt worden.

