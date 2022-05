Hoch motiviertes Jugendtheater erzeugt olympische Gefühle in Rennertshofen

Plus Das hoch motivierte Jugendtheater Rennertshofen zeigt „Agent Alois“. Es geht um die Spiele von München 1972, Spionage und große Gefühle. Eine Einheimische gibt sich als Sächsin.

Wie heiß ein junges Amateur-Schauspielensemble nach zwei Jahren Corona-Pause sein kann, konnte ein „volles Haus,“ darunter Dritte Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner, bei der diesjährigen Premiere des Rennertshofener Jugendtheaters genießen. Bereits zur Vorbereitung auf den Dreiakter „Agent Alois“ von Christian Lex investierten die Rennertshofener Theaterfreunde enorm viel Kraft und Elan, getragen von einer wahren Euphorie.