89-Jähriger stirbt in Hütting nach einer Verpuffung

In Hütting ist es am Sonntagmorgen zu einer Verpuffung gekommen. Ein 89-Jähriger wurde schwer verletzt und starb ein paar Stunden später im Krankenhaus.

Am Sonntagfrüh ist es in einem Haus in Hütting zu einer Verpuffung gekommen. Dabei war ein 89-Jähriger schwer verletzt worden. Wenige Stunden später ist er nach Angaben der Polizei an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Jetzt ermittelt die Kripo.

Der 89-Jährige verwendete in dem Haus in Hütting einen Brandbeschleuniger

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der 89-jährige Hausbewohner gegen 6 Uhr einen Holzofen anschüren und verwendete dabei einen flüssigen Brandbeschleuniger. Dabei kam es zu einer Verpuffung, welche die Kleidung des Seniors in Brand setzte. Obwohl er sich noch selbst ablöschen konnte, erlitt er schwere Brandverletzungen am Körper.

Der Mann aus Hütting starb in einer Klinik in München

Der Mann kam in eine Klinik nach München, wo er jedoch am Nachmittag an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt es nicht. (nr)