Im Bekleidungshaus Fischer ist nach über 60 Jahren Schluss

Plus Ende Februar schließt das Bekleidungshaus Fischer in Rennertshofen. Für Juliane Gebert ist damit aber nicht Schluss: Denn eine ganz besondere Kundschaft bleibt ihr erhalten.

Der Termin war von langer Hand vorbereitet. Juliane Gebert, Inhaberin des Rennertshofener Bekleidungshauses Fischer, schließt am 28. Februar zum letzten Mal die Ladentür ab und dann für immer. Bis dahin läuft der Räumungsverkauf.