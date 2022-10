In Rennertshofen gibt es einen nagelneuen Skaterplatz

Die Skateboarder können ab sofort in Rennertshofen mit ihren Brettern über den Beton rollen. Wer sich künftig um das Areal kümmertn soll.

Bank, Quarter und Rail: Fachbegriffe, bei denen Skater aufmerksam werden. In der Marktgemeinde Rennertshofen haben die Enthusiasten auf dem Brett mit den vier kleinen Rollen den neuen Skaterplatz bereits inoffiziell mit der Fertigstellung am 6. Oktober übernommen. Als der Bauzaun verschwunden war, rollten die Skateboards. Vergangene Woche eröffnete Bürgermeister Georg Hirschbeck den neuen Skatepark offiziell. Die muntere Szene in der Marktgemeinde trifft sich fast täglich auf dem Areal, das für jedermann frei zugänglich ist, ähnlich einem öffentlichen Spielplatz.

Insgesamt 130.000 Euro hat sich die Gemeinde für die speziell für Skateborder eingerichtete Fläche kosten lassen. Bereits 1999 war ein Skaterplatz in unmittelbarer Nähe der alten Heimat des FC Rennertshofen entstanden. Damals gab die Gemeinde für Hindernisse und Asphaltierung rund 70.000 Mark aus. Die Ausstattungselemente bestanden hauptsächlich aus Holz und Metall. Die neuen sind nun aus Beton, teils mit Stahlkanten versehen. So braucht das Areal kaum Wartung. Und für die Sauberkeit sorgt die Skater-Vereinigung Rennertshofen, wie sich die lose Gruppe nennt, selbst.

Zur Einweihung kamen neben Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck auch einige Gemeinderäte und natürlich die Skater. Foto: Manfred Dittenhofer

Wolfgang Schuster ist einer der Initiatoren und hat beim neuen Skaterareal mitgeplant. Anfangs, so berichtet er, habe man mit dem harten Kern an Interessierten und Aktiven eine Planungsgruppe gebildet und die Marktgemeinde habe eng mit den Nutzern zusammengearbeitet. Das Interesse an dem Freizeitsport ist groß. Das hat die Gruppe auch in den Sommerferien bei ihrem erstmaligen Angebot im Ferienprogramm erfahren. Die Resonanz sei super gewesen, so Wolfgang Schuster.

Direkt neben dem Areal für die Skater liegt das Kleinspielfeld. Beide Einrichtungen würden sich bestens ergänzen, so Bürgermeister Hirschbeck. Der Bereich soll auch noch eine Beleuchtung erhalten. Dafür werden die bereits vorhandenen Flutlichtmasten des Sportplatzes genutzt.