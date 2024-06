Indoor statt Open Air: Wie Rennertshofen sein Festival rettet

Noch am Donnerstagmorgen steht das "Ranzhof Open-Air" wegen des Wetters kurz vor dem Aus. In einem Kraftakt verlegen die Veranstalter das Festival in die Schulsporthalle.

In der Früh herrscht Ungewissheit. Die zwei Bühnen inklusive Backstagebereich, der Biergarten, die Bar, Essens- und Getränkestand, die Piratenschiff-Hüpfburg: Alles steht, alles ist aufgebaut. Was aber auch steht, das sind die Wolken über dem Rennertshofener Schulsportplatz und der Wetterbericht. Der lässt keinen Zweifel an den Aussichten für den Abend und das Wochenende: Regen, und davon nicht zu knapp. Der kommt natürlich gänzlich ungelegen für das mittlerweile dritte Open-Air-Festival, das der Kulturtreff Rennertshofen von Donnerstag bis Samstag veranstaltet.

Für Organisatorin Claudia Riedelsheimer vom Kulturtreff war klar: "Rennertshofen soll kein Wacken 2.0 werden." Das legendäre Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein ist für chronisch schlechtes Wetter bekannt. Und dafür, dass die Hardcore-Metaller sich die Laune vom Regen nicht vermiesen lassen und den nassen, norddeutschen Boden in ein Schlammfeld verwandeln. Da das dem Rennertshofener Schulsportplatz aber eher weniger gut bekommen wäre, steht Claudia Riedelsheimer am Donnerstagmorgen vor den zwei fertig aufgebauten Bühnen und vor einer Entscheidung: absagen oder nicht?

Open-Air-Festival verregnet: "Rennertshofen soll kein Wacken 2.0 werden"

Das Festival ins Wasser fallen zu lassen, war für Riedelsheimer keine Option. Beim Rennertshofener Open Air spielen über drei Tage hinweg 14 Bands. Von Pop bis Rap über Indie bis Metal ist alles dabei, sogar die Marktkapelle mischt mit ein wenig Volksmusik mit. Deswegen fällt Riedelsheimer schließlich eine Entscheidung: Das Festival wird in die Turnhalle verlegt. Nach einem kurzen Anruf im Rathaus gibt es auch grünes Licht vom Bürgermeister. Aus dem Open Air wird ein Indoor-Festival.

Das war am Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Bis zum Beginn des Festivals bleiben da gerade noch achteinhalb Stunden, um alles wieder abzubauen, den überdachten Essensstand vor den Turnhalleneingang zu verlegen, die Bar, Kühlschränke und Tiefkühltruhen in Seitenräume der Halle zu verfrachten, wo normalerweise die Gerätschaften und Utensilien für die Sportler lagern. Und natürlich musste die Hauptbühne in die Turnhalle. Dazu kommen Licht- und Tontechnik, inklusive der schweren Lautsprecherboxen, Nebelmaschinen und das Mischpult – ein Kraftakt, der viele Leute zum Anpacken braucht.

Ranzhof Open Air wird kurzerhand nach Innen verlegt

Diese wurden dann per WhatsApp mobilisiert: Kulturtreff, Historischer- und Festspielverein, Theaterfreunde und natürlich die Bands – "innerhalb von einer halben Stunde waren 50 Leute da, einfach großartig", sagt Riedelsheimer am Donnerstagabend, immer noch leicht ungläubig, dass so viele Leute kurzfristig bereit waren, mitanzupacken. Um 16 Uhr war der Sportplatz dann wie leer gefegt und in der Turnhalle alles aufgebaut. Ein kleiner Gabelstapler war dabei sehr hilfreich. "Ohne den wäre es nicht gegangen", so Riedelsheimer. Um 19 Uhr sitzt auf der Bühne schon Willi Rehm mit seiner Band Willi's Finest, und Bassist Lukas Brüger heizt die Menge an.

Den Kindern geht vor allem die Hüpfburg ab. Für Freitag und Samstag haben die Veranstalter deswegen extra noch ein Programm für die Kleinen aufgestellt: Kinderschminken und T-Shirts-Bemalen. Und auch wenn aus zwei Outdoor-Bühnen nun eine Indoor-Bühne wurde, "das Programm bleibt bestehen", sagt Riedelsheimer. Bereits am Donnerstag waren circa 500 Menschen in ausgelassener Stimmung in der Turnhalle zu Gast, genauso viele wie 2022 und 2023, als die Bühnen noch auf dem Sportplatz standen.

Nur eine statt zwei Bühnen: Stimmung ist trotzdem ausgelassen

Auch wenn "Open Air halt Open Air ist", Claudia Riedelsheimer wirkt am Donnerstagabend sehr zufrieden mit dem, was sie und ihre zahlreichen Helfer so kurzfristig noch auf die Beine stellen konnten. "Schöner wäre es zwar draußen, aber ich bin froh, dass wir das noch alles gewuppt haben." Das Rennertshofener (Indoor-)Festival dauert noch bis Samstagnacht an, der Eintritt läuft auf Spendenbasis. "Die Leute können am Samstag nun alle vorbeikommen und mitfeiern, trocken und sauber."