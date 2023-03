Inklusion: Ein besonderes Mädchen tanzt bei der Fidelitas

Die sechsjährige Paula mit Down-Syndrom war als Tänzerin bei der Faschingsgesellschaft in Rennertshofen dabei. Dafür hat der Verein jetzt eine Auszeichnung erhalten.

Fröhlich lachend überreicht die kleine Paula Hofbeck, zusammen mit ihrer Mama Katharina, Klaus Hager und Simone Riedlberger von der Fidelitas Rennertshofen eine Urkunde. Es ist eine Auszeichnung des Deutschen Down-Syndrom Infocenters, die anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags am 21. März ein wichtiges Zeichen setzt. Denn Paula hat das Down-Syndrom, eine angeborene genetische Störung. Menschen, die darunter leiden, haben 47 statt 46 Chromosomen in einer Körperzelle. Und nichtsdestotrotz tanzt die Sechsjährige bei den Bambinis in der Faschingsgarde mit.

Das Down-Syndrom hat viele Gesichter, kein Betroffener gleicht dem anderen. Die Kinder lernen langsamer, haben eine andere Art der Wahrnehmung und der Spracherwerb erweist sich oft als schwierig. Sie sind gefühlsstark und gehen offener mit ihren Gefühlen um als andere Menschen. Auch Herzfehler, Darmfehlbildungen und eine hypotone Muskulatur gehören häufig zum Krankheitsbild.

Paula und ihre Mutter Katharina Hofbeck überreichten Fidelitas-Präsident Klaus Hager und seiner Stellvertreterin Simone Riedlberger eine Auszeichnung des Deutschen Down-Syndrom Infocenters. Foto: Hofbeck

Deshalb ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder wie Paula in einer Faschingsgarde mittanzen. "Es stand bei uns nie zur Debatte, ob Paula mittanzen darf. Wenn nicht in einem Verein, wo dann bekommt man in unserer Gesellschaft die Chance zu wachsen", sagt Simone Riedlberger. Die Fidelitas verstehe sich als aufgeschlossener Verein: Jeder, der dabei sein will, dürfe dabei sein und werde in die Gruppe integriert - unabhängig von Körperbau, Hautfarbe, Status oder irgendwelchen Einschränkungen. "Jeder bekommt eine Chance." Und dass diese Einstellung auch vom Publikum wertgeschätzt wird, hat Simone Riedlberger immer wieder erfahren. "Wir haben mit Paula in der Gruppe nur positive Resonanz bei unseren Auftritten im Fasching erhalten."

Fidelitas Rennertshofen nimmt Inklusion als Herausforderung an

Beim Tanztraining stand Mama Katharina der Trainerin zur Seite. "Das Training mit Paula war die erste Zeit für mich sehr spannend, denn ich wusste ja nicht, was ich Paula zumuten kann und mit was ich sie überfordere", erzählt Susanne Ebert. Toleranz war gefragt, auf allen Seiten, und am Ende hat Paula etwa 30 Auftritte gemeistert und sogar ihre eigene Choreografie entwickelt, immer mit einem Lächeln im Gesicht.

Das Tanzen bei den Bambinis war für das Mädchen nicht nur Spaß. Sie hat auch viel gelernt. Gleichgewicht und Körperspannung etwa, sie wurde geduldiger und hatte allmählich keine Schwierigkeiten mehr, höherer Lautstärke ausgesetzt zu sein, erzählt ihre Mutter. Auch für die gesunden Kinder ist Paula eine Bereicherung: Sie lernten mit ihren Besonderheiten umzugehen, Berührungsängste zu verlieren und ganz nebenbei eine Toleranz gegen Menschen mit Behinderung zu entwickeln.

