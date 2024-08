Jahresabschlussgottesdienst der GS-Rennertshofen erstmals mit einem Ensemble der Bläserklasse

Es war schon eine Premiere, dass die Bläserklassenschüler der verten Jahrgangsstufe am Ende ihrer Bläserklassenausbildung in der Lage waren, den Abschlussgottesdienst mit eigenen Liedbeiträgen mitgestalten zu können. Unter der Leitung von Gerhard Reichl wurde der Gottesdienst von den Bläsern mit dem Lied „Lobet den Herren“ eröffnet, rhythmisch unterstützt auf der Cajon von Sarah Kreutzer aus der 3. Klasse. Es schlossen sich sinnliche Klassenbeiträge unter der Leitung von Frau Gisela Bleitzhofer und Frau Johanna Breitenhuber an. Der musikalische Ausklang dieses herrlichen Gottesdienstes war wieder den Bläserklassenschülern vorbehalten. Das von Josef Polleichtner umarrangierte „Schlusslied“ aus der „Heidelberger Kindermesse“ wurde dreistimmig vorgetragen und hinterließ nicht nur bei den Viertklässlern einen bleibenden Eindruck. (Gerhard Reichl)