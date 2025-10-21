Junger Rollerfahrer stürzt zwischen Ellenbrunn und Mauern und landet im Straßengraben

Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Montagnachmittag zwischen Ellenbrunn und Mauern gestürzt. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 13.40 Uhr auf dem geteerten Feldweg von Ellenbrunn in Richtung Mauern unterwegs. In einer Linkskurve kam der 17-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Liegen.

Roller-Unfall zwischen Ellenbrunn und Mauern

Eine Verkehrsteilnehmerin fand den Jugendlichen und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der 17-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Fremdverschulden konnte die Polizei bei der Unfallaufnahme ausschließen. (AZ)