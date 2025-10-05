Icon Menü
Rennertshofen: Kein Jugendparlament wegen geringen Interesses der Jugendlichen

Rennertshofen

In Rennertshofen wird es kein Jugendparlament geben

Das Interesse von Jugendlichen war zu gering, jetzt wird es in der Marktgemeinde kein Jugendparlament geben.
Von Manfred Dittenhofer
    Weil sich zu wenige Jugendliche eine Mitarbeit vorstellen können, wird es in Rennertshofen kein Jugendparlament geben. Foto: Laura Gastl

    In der Marktgemeinde wird es vorerst kein Jugendparlament geben. Schon auf der ersten Info-Veranstaltung hatten sehr wenige Jugendliche Interesse an einer politischen Beteiligung in Rennertshofen gezeigt.

    Das Interesse an einem Jugendparlament in Rennertshofen ist gering

    Als nun der Aufruf aus dem Rathaus kam, Wahlvorschläge für das geplante Jugendparlament abzugeben, war die Resonanz ebenfalls mau. Nur ein einziger Wahlvorschlag ging bei der Gemeindeverwaltung ein. Daraufhin startete die Gemeinde einen letzten Versuch und schrieb über 400 Jugendliche an.

    Das Echo darauf war ebenfalls gleich null, sodass der Gemeinderat nun beschloss, Wahlen zum Jugendparlament vorerst nicht durchzuführen. Die Satzung bleibt bestehen, sodass die Gemeinde bei wachsendem Interesse schnell reagieren könnte. Vorerst aber ist das Projekt Jugendparlament in der Marktgemeinde auf Eis gelegt.

