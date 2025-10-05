In Rennertshofen wird es kein Jugendparlament geben

In der Marktgemeinde wird es vorerst kein Jugendparlament geben. Schon auf der ersten Info-Veranstaltung hatten sehr wenige Jugendliche Interesse an einer politischen Beteiligung in Rennertshofen gezeigt.

Das Interesse an einem Jugendparlament in Rennertshofen ist gering

Als nun der Aufruf aus dem Rathaus kam, Wahlvorschläge für das geplante Jugendparlament abzugeben, war die Resonanz ebenfalls mau. Nur ein einziger Wahlvorschlag ging bei der Gemeindeverwaltung ein. Daraufhin startete die Gemeinde einen letzten Versuch und schrieb über 400 Jugendliche an.

Das Echo darauf war ebenfalls gleich null, sodass der Gemeinderat nun beschloss, Wahlen zum Jugendparlament vorerst nicht durchzuführen. Die Satzung bleibt bestehen, sodass die Gemeinde bei wachsendem Interesse schnell reagieren könnte. Vorerst aber ist das Projekt Jugendparlament in der Marktgemeinde auf Eis gelegt.