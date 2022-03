Kino Rennertshofen wird jetzt doch zum Kulturtreff

Plus Nachdem die Gemeinde das alte Appel-Kino nicht kauft, macht es jetzt eine gemeinnützige GmbH. Fünf Gesellschafter haben sich dafür zusammengetan.

Sie waren von ihrer Idee und ihrem Konzept überzeugt, und deshalb haben sie es jetzt einfach getan: Ein Zusammenschluss von fünf Befürwortern eines Kulturtreffs in Rennertshofen wird das alte Appel-Kino kaufen und zu einer multioptionalen Veranstaltungsstätte mit Café umbauen. Dazu haben sich zwei Vereine, zwei Privatpersonen und eine Firma zu einer gemeinnützigen GmbH (gGmbH) zusammengeschlossen, die unter dem Namen „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“ firmieren wird. Mit der Eigentümerin des Grundstücks sind sich die Gesellschafter bereits einig, der Verkauf an die gGmbH steht kurz bevor.