Die Mitglieder des Rennertshofener Fischereivereins haben ihre diesjährigen Könige ermittelt. Am Ende wurde es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es gab Lob von der Bürgermeisterin.

Am vergangenen Wochenende ermittelten die Fischerkollegen des Fischereivereins Rennertshofen an zwei Tagen ihre diesjährigen Fischerkönige. Bei herrlichem Wetter wurde das traditionelle Königsfischen an den beiden Vereinsgewässern in der Bertoldsheimer Flur durchgeführt. So richtig wollten die Fische bei den sommerlichen Temperaturen nicht beißen. Es entwickelte sich aber trotzdem ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Königswürde.

Fischerkönig wurde der Angler mit dem schwersten gelandeten Fisch, wobei bei Raubfischen das Gewicht mit dem dreifachen Wert gerechnet wurde. Nach dem Wiegen wurde bei der anschließenden Siegerehrung das Geheimnis um die Königswürde gelüftet. Fischerkönig 2023 wurde Andreas Ottinger mit einem Zander, der mit 4,2 Kilogramm in die Wertung einfloss. Knapp gefolgt von Odo Utschig auch mit einem Zander. Der Titel des Jugendfischerkönigs ging an Christian Andrievski mit einem Karpfen von 1850 Gramm. Neben Zander und Karpfen gingen noch Aal, Barsch und ein kleiner Wels an die Haken der Fischerkollegen. Insgesamt kam ein Gesamtgesicht, an gefangenen Fischen, von 24,9 Kilogramm in die Wertung.

Königsfischen in Rennertshofen: Andreas Ottinger ist neuer Fischerkönig

Die Siegerehrung wurde von Vorsitzendem Vorstand Klaus Zawinell mit Unterstützung von Vize-Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner durchgeführt. Polleichtner überbrachte die Grußworte des Marktes Rennertshofen. Sie hob hervor, dass sich der Fischereiverein seit Jahrzehnten vorbildlich um den Naturschutz und Sauberkeit der Vereinsgewässer einsetzt. Die wertvolle Königskette ist nun ein Jahr lang in Besitz von Andreas Ottinger, der die Ehre hat, den Fischereiverein im nächsten Jahr bei offiziellen Anlässen, als Fischerkönig zu repräsentieren. Das gelungene Königsfischen ging mit einem gemeinsamen Mittagessen im Kreis der Familienmitglieder zu Ende. (hase)