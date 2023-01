Rennertshofen

Krönungsball in Rennertshofen: Die Fidelitas will wieder laut sein

Plus Die Rennertshofener Faschingsgesellschaft zeigt sich bunt und witzig. Nach zwei Jahren Zwangspause haben die Tänzerinnen und Tänzer wieder richtig Lust zu feiern.

Von Kirstin Puppe

Wenn die alte Turnhalle sich in einen leuchtenden Ballsaal verwandelt. Wenn sich Frauen in schicke Kleider werfen und Männer in ihre Anzüge. Wenn der Sekt gekühlt ist und die Band „Cornelius & Friends“ bereitsteht, dann ist es Zeit für einen Ball. Doch nicht nur irgendein Ball fand am Donnerstag in der Turnhalle der Grundschule Rennertshofen statt. Es war der Krönungsball der Fidelitas '85. Es konnte endlich wieder gefeiert werden, die fünfte Jahreszeit kann so richtig starten. Und so nutzte die Faschingsgesellschaft den Abend, um ihre Gäste mit kleinen Pinguinen, Biene Maya in Netzstrumpfhosen, vielen hübschen Gardemädchen und -jungs und natürlich mit den Prinzenpaaren zu verzaubern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

