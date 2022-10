Kulturtreff: Bircks-Sohn übernimmt das Vermächtnis des Vaters

Plus Nach dem Tod von Alfred Bircks will nun sein Sohn David die Sanierung des alten Kinosin Rennertshofens voranbringen. Erste Arbeiten könnten im Frühjahr beginnen.

David Bircks ist neuer Geschäftsführer der „Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige Stiftungsgesellschaft mbH“. Damit tritt er auch für den Kulturtreff im alten Kino im Markt das Erbe seines Vaters Alfred Bircks an. Für David Bircks ist der Kulturtreff genauso eine Herzensangelegenheit, wie er für seinen Vater war.