Kulturtreff Rennertshofen: Weihnachten und Silvester mit den Klassikern

Vor einigen Tagen veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut YouGov eine Liste mit den beliebtesten Weihnachtsfilmen der Deutschen. Darauf sind natürlich „Kevin – Allein zu Haus“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu finden, ganz vorn mit dabei ist aber auch der Klassiker „Santa Claus – Eine schöne Bescherung“ aus dem Jahr 1994 mit Tim Allen in der Hauptrolle. Diesen absoluten Klassiker haben sich die Theaterfreunde Rennertshofen für ihre Weihnachtseinstimmung ausgesucht, die am Sonntag, 22. Dezember, möglichst viele Gäste in den Kulturtreff locken soll. Es ist nicht der einzige Höhepunkt, den sich die Theaterfreunde für einen besinnlichen Jahresabschluss haben einfallen lassen.

Weihnachtseinstimmung im Kulturtreff Rennertshofen mit Kino und Musical

Los geht es am Sonntag um 14 Uhr im Café und im Foyer des Kulturtreffs, zunächst aber mit Kaffee, Kuchen und Bratwürstl. Um 14.30 Uhr steht dann die Kindergruppe der Theaterfreunde auf der Bühne. Dabei wird gesungen und getanzt, denn die jungen Darstellerinnen und Dartsteller führen das Musical „Eine ganz besondere Nacht“ von A. Lucius und H. Spiegel auf. Darin geht es um eine kalte Dezembernacht vor rund 2000 Jahren, in der Hirten und Schafe die Nacht gemeinsam auf einem Feld verbringen und dabei wundersame Dinge erleben. Um 16 Uhr öffnet sich der Vorhang für den Weihnachtskinofilm. In „Santa Claus – Eine schöne Bescherung“ beobachten Vater und Sohn, wie der Weihnachtsmann vom Dach stürzt. Daraufhin muss sich der Vater (Tim Allen) ins Kostüm schwingen und die Arbeit des Weihnachtsmanns übernehmen.

Einen weiteren Klassiker bringen die Theaterfreunde an Silvester auf die Bühne, wenn die Truppe jeweils um 17 Uhr und um 22 Uhr im Rahmen der Silvestereinstimmung „Dinner for One“ aufführt. Der 18-minütige Sketch, der 1963 zum ersten Mal über deutsche Fernseher flimmerte, gehört für viele zum Silvester-Pflichtprogramm. „Nachdem es viele Nachfragen dazu gab: Natürlich spielen wir ‚Dinner for One‘ auf Englisch“, versichert die Theaterfreunde-Chefin Claudia Riedelsheimer. „Das wird ein absoluter Augenschmaus und richtig gut, da bin ich mir sicher.“

Theaterfreunde spielen den Silvester-Klassiker „Dinner for One“ live auf der Bühne

Wer sich selbst davon überzeugen und das ikonische „The same procedure as every year!“ in diesem Jahr nicht aus den TV-Lautsprechern, sondern von der Bühne gerufen hören möchte, ist am 31. Dezember ab 16 Uhr im Kulturtreff willkommen. Jeweils eine Stunde vor und nach den Aufführungen ist der Ausschank geöffnet, nach der zweiten Vorstellung auch bis zum Jahreswechsel. Dann gibt es für die Besucher um Mitternacht auch ein Gläschen Sekt, erst um 1 Uhr schließen die Pforten. Sowohl zur Weihnachts- als auch zur Silvestereinstimmung im Kulturtreff ist der Eintritt frei, die Veranstalter bitten jedoch um Spenden.