Kurz nach ihrem 90. Geburtstag: Anneliese Pfeifer in Rennertshofen gestorben

Kurz nach ihrem 90. Geburtstag ist in Rennertshofen Anneliese Pfeifer gestorben. Sie war bereits Mitglied der „Neuburger Zwölf“.

Kurz nach ihrem 90. Geburtstag ist in Rennertshofen Anneliese Pfeifer gestorben. Sie war eine begeisterte Malerin mit einem Faible für ihre Heimatregion. Anneliese Pfeifer interessierte sich bereits 1978 als Mitglied der „Neuburger Zwölf“ für die Kunst. Folgerichtig machte sie als Gründungsmitglied seit 1979 aktiv beim Kunstkreis mit. Neben vielen Gemeinschaftsausstellungen ehrte sie die Stadt auch mit einer Einzelausstellung im Rathausfletz.

Anneliese Pfeifer in Rennertshofen gestorben

Die Malerin suchte Motive im Jura, im Ussel- und Donautal, ging impressionistische Wege und später ließ sie sich kompromisslos auf die abstrakte Malerei ein. In Wohnstuben in Neuburg und Rennertshofen hängen ihre Bilder. Ehrenbürger Ernst Gebert erinnert sich an eine „bekannte und beliebte Persönlichkeit in der Marktgemeinde.“

Trauergottesdienst ist am Freitag, 11. März, um 10.30 Uhr in der Peterskirche Neuburg, die Beerdigung ab 11.30 Uhr im alten Friedhof. (rew)