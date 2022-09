Marktfest in Rennertshofen wird erneut abgesagt

Die Vorfreude war groß. Nach sechs Jahren Pause sollte am Wochenende endlich wieder ein Marktfest in Rennertshofen stattfinden. Daraus wird nun nichts. Es bleibt nur ein Mini-Programm.

Die Ansage kommt kurzfristig. Aber angesichts der Wetterprognosen für das Wochenende blieb dem Organisationskommitee letztlich keine andere Wahl: Das Markfest in Rennertshofen, das 2016 zum vorerst letzten Mal stattgefunden hat, fällt auch heuer aus.

Wie David Bircks vom Orgateam sagt, habe man sich am Donnerstagabend im Beisein von Bürgermeister Georg Hirschbeck getroffen und die letztlich "schwere Entscheidung" getroffen. "Das macht uns alle sehr traurig", sagt Bircks. Denn die gesamte Vorarbeit - seit Frühjahr hat sich das Kommitee regelmäßig getroffen - sei damit umsonst gewesen.

Entscheiden für die Absage des Marktfestes Rennertshofen war das Nein der Betreiber der Hauptessensstände, denen das Risiko zu groß war

Entscheidend für den letztlich unumgänglichen Entschluss sei, so Bircks, die Ansage der Betreiber der Hauptessensstände in der Marktstraße gewesen. "Denen war das Risiko angesichts der Wettervorhersagen ganz einfach zu groß." Man habe zwar noch überlegt, ob man kurzfristig Zelte aufbauen könnte. "Doch wie hätten wir die in der Marktstraße verankern sollen? Da können wir doch keine Löcher ins Pflaster bohren."

Dabei hatte das Orgateam alles vorbereitet, um den vielen Besuchern ein attraktives Programm zu bieten. Neben kulinarischen Köstlichkeiten, kühlen Getränken und bunter Livemusik auf den Open-Air Bühnen waren für die Kinder Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Glitzer-Tattoo und vieles mehr geplant. Für Spaß bei Groß und Klein hätte der beliebte Wasserpool mit Laufbällen gesorgt. Am Samstagabend hätten Feuershow und Feuerwerk bestaunt werden können und bis in die Nacht hätten DJ und Fischer’s Friends mit fetziger Musik zum Feiern eingeladen. Ein besonderer Höhepunkt hätte dieses Mal die Bulldog-Oldtimerschau am Sonntag werden sollen, zu der alle Besitzer von mindestens 40 Jahre alten Oldtimer-Bulldogs eingeladen waren, ihr Gefährt in der Marktstraße zu präsentieren.

Das Programm im alten Kino in Rennertshofen, der Mittagstisch bei der Feuerwehr und der Steckerlfisch-Verkauf in Treidelheim finden statt

Was vom Marktfest am Wochenende bleibt sind die Aktionen, die nicht im Freien stattfinden. Im alten Kino läuft das von den Theaterfreunden aufgestellte Programm mit Filmvorführungen von den Faschingsumzügen 1955-1958, die Vorstellung der Fidelitas 1992, Rennertshofen 1950 sowie dem Kinderfilm "Zauberer Schnitzel" bei freiem Eintritt am Samstag und Sonntag wie vorgesehen ab. Dazu gibt es im Foyer Kaffee und Kuchen sowie einen kleinen Weinausschank. Außerdem bietet die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag ab 11.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Rennertshofen einen Mittagstisch inklusive Getränken an. Und ebenfalls am Sonntag von 11 bis 12 Uhr läuft in der Lagerhalle des Fischereivereins in Treidelheim (Hauptstraße 8) der Verkauf von Steckerlfischen.

"Möglicherweise sind wir tatsächlich ein bisschen zu spät dran", denkt David Bircks. Denn normalerweise findet das Marktfest immer im Juli statt. Doch da war heuer das Festspiel vorgesehen, das seit 2021 geplant war. "Hätten wir früher gewusst, dass auch das abgesagt werden muss, hätten wir noch umdisponieren können", sagt Bircks.

Auch wenn die Absage des Marktfestes kurzfristig erfolgt, sind die Folgen überschaubar, wie Bircks sagt. "2018 waren wir noch später dran, da haben wir das Fest wegen des schlechten Wetters erst am Samstagvormittag abgesagt", erinnert er sich. Eine Neuauflage wird nun aller Wahrscheinlichkeit nach wieder erst in zwei Jahren erfolgen. Denn die "Bluthochzeit" soll nun nächstes Jahr aufgeführt werden und 2023 ist auch Schloßfest in Neuburg. "Das Orgateam hat am 5. Oktober Sitzung, da werden wir das final entscheiden", sagt David Bircks.