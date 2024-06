Motorradfahrer bei Unfall in Rennertshofen verletzt

Ein 60-Jähriger stürzte bei einem Wendemanöver. Er erlitt ein Schleudertrauma und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Freitagfrüh war ein 60-jähriger Mann aus Rennertshofen mit seinem Motorrad von Rennertshofen in Richtung Bertoldsheim unterwegs. Als er nach links Richtung Burgheim abbiegen wollte, stellte er fest, dass die Straße wegen Hochwasser gesperrt war. Deshalb entschied er sich, nach rechts abzubiegen, um zu wenden. Dabei geriet er in den Grünstreifen und stürzte.

Gesperrte Brücke bei Bertoldsheim: Motorradfahrer aus Rennertshofen wendet und stürzt

Der Fahrer erlitt bei dem Sturz ein Schleudertrauma und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Frontschaden von etwa 1000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. (AZ)