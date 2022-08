BBV-Kreisobmann Ludwig Bayer erhält das Bundesverdienstkreuz

Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands und Kommunalpolitiker aus Stepperg wurde für sein vielfältiges Engagement ausgezeichnet.

Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dem in vielen Verbänden und Institutionen engagierten Landwirt Ludwig Bayer aus dem Rennertshofener Ortsteil Stepperg überreicht. Sie würdigte damit die großen Verdienste des 68-Jährigen für die bayerische Land- und Forstwirtschaft, den ländlichen Raum und die Menschen in seiner Region.

„Unsere Gesellschaft braucht Menschen und Vorbilder wie Sie, die Verantwortung übernehmen für andere, für ihren Berufsstand und für ihre Region. Das Verdienstkreuz ist der symbolische und sichtbare Dank des Staats und unserer Bürgergesellschaft für dieses herausragende ehrenamtliche Engagement“, sagte die Ministerin in ihrer Laudatio.

Ludwig Bayer aus Stepperg ist seit 1981 im Bayerischen Bauernverband aktiv

Der Landwirt Ludwig Bayer ist bereits seit 1981 im Bayerischen Bauernverband aktiv, seit 1997 als Kreisobmann des Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen und zudem als Mitglied des Bezirksvorstands Oberbayern und der Landesversammlung. Seit 1999 ist er zudem Vorsitzender der Dorfhelferinnenstation Neuburg-Schrobenhausen.

Darüber hinaus hob die Ministerin Bayers Einsatz für die Aus- und Weiterbildung hervor. So bringt er seit 1998 sein Wissen und Können im Berufsbildungsausschuss des Agrarministeriums ein. Besonders liege ihm die Qualität der Meisterausbildung am Herzen. Hier habe er viele Regelungen aktiv mitgestaltet. Und nicht zuletzt ist Bayer in der Stiftung Donaumoos, in der Kommunalpolitik als Gemeinderat, Kreisrat und Bezirksrat sowie vielen anderen Institutionen vor Ort aktiv. (AZ)