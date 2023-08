Rennertshofen

06:10 Uhr

Rennertshofens Schulsekretärin Manuela Braun sagt nach 35 Jahren Ade

Insgesamt 35 Jahre war Manuela Braun Sekretärin an der Rennertshofener Schule. Nun verabschiedet sie sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Plus Ganze 35 Jahre war Manuela Braun Sekretärin an der Rennertshofener Grundschule. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand und blickt dankbar auf eine erfüllende Zeit zurück.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Vorzimmerdrache, Kaffee kochende Tippse und adrettes Aussehen statt geballter Kompetenz: Ja, der Beruf der Sekretärin ist noch immer mit Klischees behaftet. Dabei gehört er zu den wichtigsten überhaupt. Denn die Sekretärin ist es, die dafür sorgt, dass der Laden läuft, ohne dass die Kollegen davon viel mitbekommen, es eher als selbstverständlich sehen. Das trifft auch auf die Sekretärin einer Schule zu, wie etwa Manuela Braun. Mehr als drei Jahrzehnte war sie "die gute Seele" der Rennertshofener Grundschule, begleitete Generationen von Schülern. Nun verabschiedete sie sich in den Ruhestand - und blickt auf schöne und erfüllende Jahre zurück.

Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist seit 33 Jahren ein Feiertag. Zwei Jahre zuvor, 1988, war er das noch nicht - und für Manuela Braun der erste Arbeitstag an der damaligen Volksschule in Rennertshofen. "Ich weiß noch, wie ich im Lehrerzimmer stand und Marianne Stößl mit einem Blumenstrauß auf mich zukam und mich gemeinsam mit dem damaligen Rektor begrüßte", erzählt die gelernte Bürokauffrau. Stößl, die zu diesem Zeitpunkt Lehrerin war, wurde 2018 als Rektorin der Schule in den Ruhestand verabschiedet. "Damals gab es 494 Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse", erinnert sich Braun. Heute seien es 173 und deshalb deutlich weniger, weil die Einrichtung mittlerweile eine reine Grundschule ist. Doch vor 35 Jahren war noch vieles anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen