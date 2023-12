Nach Krebserkrankung einer Mitschülerin: Schule spendet an Verein

Ein Teil des Erlöses aus dem Spendenlauf übergeben Schüler an den Verein Glühwürmchen. Er hatte einem Mädchen aus Rennertshofen durch die Krankheit geholfen.

Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Vor allem dann, wenn man Gutes tun kann. Und das konnten die Kinder der Grundschule in Rennertshofen. Eine Abordnung mit Schülerinnen und Schülern aus jeder Klasse übergab am Mittwochvormittag zwei ganz besondere Spenden. Zum einen erhielt der Förderverein der Schule 1750 Euro überreicht. Und als zweites überreichte Eileen aus der 2a eine Spende in Höhe von 2800 Euro an den Verein Glühwürmchen in Tapfheim.

Den Verein Glühwürmchen, den es seit 2002 gibt, unterstützt Familien mit Kindern, die an Krebs erkrankt sind. Das Spektrum reicht weit – von Kaffee und Kuchen in der Schwäbischen Kinderkrebsklinik bis hin zur Delphintherapie und dem Erfüllen von Herzenswünschen für Kinder, die die Erkrankung nicht besiegen können.

Schule Rennertshofen bedankt sich beim Verein Glühwürmchen für die Unterstützung der Schülerin durch die Krebserkrankung

Eileen und ihre Mutter Sabrina Klich kennen den Verein sehr gut. Denn Glühwürmchen half der Familie durch die Krebserkrankung der Tochter. Eileen ist inzwischen wieder gesund und zurück in ihrer Klasse. Dem Verein sind alle dankbar für die Hilfe. Vereinsvorsitzende Rosmarie Schweyer war zur Spendenübergabe nach Rennertshofen gekommen. Sie gründete den Verein, nachdem 2002 ihr Enkelsohn an Leukämie erkrankt war. Damals wollte sie eigentlich nur spenden, schnell aber haben sich ehrenamtliche Helfer um sie geschart. Bald schon wurde der Verein gegründet, der inzwischen fester Partner von mehreren Kliniken und Einrichtungen ist.

Die zweite Spende ging an den Förderverein der Schule. „Damit unterstützen wir Schulfahrten und Anschaffungen, die keinen Haushaltstitel haben“, erklärte Helmuth Assmann, Mitglied im Verein.

Das Geld sammelten die Kinder der Rennertshofener Grundschule während ihres Spendenlaufs, der jährlich stattfindet. Dabei suchen sich die Kinder einen Sponsor und erlaufen pro Runde einen vorher festgelegten Geldbetrag. Manche Sponsoren spendieren auch gleich einen Festbetrag. Die Idee, die Spende an Glühwürmchen zu geben, kam von Gisela Bleitzhofer. Die stellvertretende Schulleiterin verfolgte, wie auch die anderen Lehrerinnen und Schüler, den schweren Weg von Eileen durch die Erkrankung. „Wir sind so glücklich, dass es ihr wieder besser geht. Sie nimmt so gerne am Unterricht teil“, freute sich Rektorin Iris Plichta.

