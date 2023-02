Rennertshofen/Neuburg

Schneearmut und Kostendruck: Das Interesse am Skifahren lässt nach

Plus Der Skiclub Rennertshofen stellt ein nachlassendes Interesse am Ski- und Snowboardsport fest. Gründe sind Schneearmut und steigende Preise. Auch das Descartes diskutiert über Klimaschutz.

„Von Schneemangel kann derzeit keine Rede sein.“ Werner Marx, Vereinschef des Skiclubs Rennertshofen, berichtet von einem gelungenen Wintersportwochenende in Ellmau. Am Drehort der „Bergdoktor“-Serie sei die Landschaft weiß verschneit und die Pisten bestens in Schuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

