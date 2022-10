Neuburgerin wird von Polizei kontrolliert und muss gefesselt werden

Eine 30-Jährige flüchtet vor einer Polizeikontrolle in Rennertshofen. Als die Beamten einen Alkoholtest machen wollen, wehrt sie sich vehement.

In der Nacht auf Sonntag war einer Polizeistreife auf der Neuburger Straße in Rennertshofen eine Autofahrerin aufgefallen, die augenscheinlich ihr Auto wendete, als sie gegen 3.30 Uhr das Polizeiauto am Straßenrand erkannte. Die Polizei fuhr dem Auto schließlich hinterher und kontrollierte die Fahrerin. Die war davon jedoch wenig begeistert.

Nach Angaben der Polizei zeigte sich die Frau äußerst unkooperativ und gab erst nach mehrmaliger Aufforderung ihre Personalien an. Da die 30-jährige Neuburgerin einen mehrmals angebotenen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte und der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Da die Neuburgerin die Mitfahrt verweigerte und sich stattdessen mit ihrem Auto wegfahren wollte, musste sie gefesselt werden. Hierbei leistete sie ebenfalls Widerstand. Verletzt wurde hierbei niemand. Im Krankenhaus Neuburg wurde anschließend die Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. (AZ)