Neue Kläranlage wird ein großer Brocken für Rennertshofen

Plus Geschätzte 16 Millionen Euro wird der Neubau kosten, den die Bürger bezahlen müssen. Wie die Gemeinde die finanzielle Last verteilen will.

Kaum ist ein Großprojekt in Rennertshofen abgeschlossen, folgt das nächste noch größere. Zwei Jahre lang hat die Marktgemeinde versucht, für eine neue Kläranlage zwei weitere Kommunen als Betreiber ins Boot zu holen. Dieser Traum hat sich nun zerschlagen. Aktuell plant Rennertshofen eine eigene neue Kläranlage am Donauufer neben der Staustufe Bertoldsheim. Mit geschätzten Kosten von 16 Millionen Euro wird das für die Gemeinde und vor allem für die Bürger ein finanzieller Kraftakt. Auf der Bürgerversammlung im Pfarrheim am Dienstagabend hat Bürgermeister Georg Hirschbeck die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal auf die Verbesserungsbeiträge vorbereitet.

So sozial verträglich wie möglich soll es sein, mit ersten Raten, die schon ab dem ersten Spatenstich eingezogen werden. So sollen die Beträge aufgeteilt und damit über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Ob neben Grundstücksgrößen auch andere Merkmale, wie zum Beispiel der Wasserverbrauch, für die Beitragsbemessung herangezogen werden können, wie von einem Bürger vorgeschlagen, wird die Verwaltung prüfen. Zum Zeitplan sagte Hirschbeck, dass momentan das Vergabeverfahren für die Planung laufe. Der Bürgermeister rechnet mit der Fertigstellung 2027. Eventuell könne man schon Ende 2024 mit dem Bau beginnen. Die neue entsteht auf dem Gelände der bisherigen Bertoldsheimer Kläranlage.

Bürgermeister Georg Hirschbeck informierte die Bürger über Aktivitäten der Gemeinde im zurückliegenden und im laufenden Jahr. Foto: Manfred Dittenhofer

Hirschbeck berichtete von den weiteren laufenden Maßnahmen. Die Schule ist fertig, die neue Turnhalle in der Entstehung. Fertig werden soll sie im Sommer. Danach ist der Abriss der alten Schule geplant. Der Erweiterungsbau der Kinderkrippe wird dann an Pfingsten bezogen.

Auch bei den Bauplätzen tut sich was. In Treidelheim werden in einem ersten Abschnitt 24 Bauparzellen erschlossen. Und in Hütting kann endlich, nach jahrelangem Hin und Her, die Tinyhouse-Siedlung Gestalt annehmen. Ebenfalls in Hütting werden zwölf Bauplätze am Rabenfells ausgewiesen. Dazu kleinere, meist auf Privatinitiative zurückgehende Bauleitverfahren in Stepperg, Riedensheim und am Bahnhofsgelände in Rennertshofen. Das Gewerbegebiet Nord ist bereits veräußert. Dort haben sich acht Firmen angesiedelt. Einziger Wermutstropfen: Die Gemeinde hat damit keine weiteren Gewerbeflächen im Angebot.

Standort für neuen Kindergarten in Rennertshofen gesucht

Ein Dauerthema bleiben in Rennertshofen die Sanierung der Abwasserkanäle sowie der Straßen und Wege. Daneben blickte Hirschbeck in die Zukunft. In unmittelbarer Nachbarschaft der Schule könnte ein geeigneter Standort für einen Kindergarten sein. Außerdem sind kleinere Maßnahmen, wie die Sanierung aller Leichenhäuser im Gemeindegebiet, geplant.

In der Fragerunde wurde die Aufmerksamkeit auf die Grundsteuerreform gelegt. Die neuen Messbeträge würden die Grundsteuern um Beträge zwischen 20 und 300 Prozent erhöhen, wenn die Gemeinden die Hebesätze nicht anpassen würden. Hischbeck betonte, dass erst die Gesamtsumme der Messbeträge ermittelt würde, dann würde die Gemeinde die Hebesätze neu anpassen. Es gebe ein Versprechen von Ministerpräsident Markus Söder, dass die Belastung durch die Grundsteuer mit der Reform nicht höher werde. Die Umsetzung liege in der Verantwortung der Gemeinde.

Die Kreuzung am Ortsausgang von Rennertshofen in Richtung Mauern zwischen Treidelheim und dem FCR-Gelände macht den Anwohnern Sorgen. Die gefährliche Querung müsse durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung entschärft werden. Hirschbeck sprach davon, dass mit dem Ausbau des Weges ihn Richtung Gewerbegebiet auch eine Abbiegespur geplant sei. Dann erst könne man zusätzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung durchsetzen. Weitere Anregungen aus der Bevölkerung drehten sich um die Förderung von Kleinsolaranlagen und um die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes. Dort sei das Chaos vorprogrammiert. Hirschbeck befürchtete gar, dass mehr Grüngut in der Landschaft lande. Die Anregung, die Öffnungszeiten zu überarbeiten, gehe an die Landkreisbetriebe.

Schule, Krippe, Kanalsanierungen und schließlich der dicke Brocken Kläranlage – nach vielen Jahren braucht die Marktgemeinde nun wieder Darlehen. Außerdem werden die Rücklagen, die Ende 2022 bei rund 3,5 Millionen Euro lagen, weiter schwinden.