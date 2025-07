Neue Logos für die GS Rennertshofen und den Förderverein

Schon lange stand fest, dass mit dem neuen Schulgebäude auch das etwas in die Jahre gekommene Logo modernisiert werden sollte. Deshalb rief die Schulleiterin Iris Plichta alle Schüler, Lehrer und Eltern auf, sich mit eigenen Ideen an der Suche zu beteiligen. Eine Vielzahl kreativer Entwürfe flatterten der Schulleitung schon bald auf den Tisch. Auch Herr Köstler, Inhaber der Oberhausener Software Firma Biltech GmbH, ließ in seiner hauseigenen Designabteilung eigene Vorschläge erarbeiten. Am 13. Mai trafen sich alle Klassensprecher, Elternbeiratsmitglieder und die Schulleitung zur offiziellen Abstimmung. Am Ende wurde es das Logo mit dem Fuchs der Firma Biltech. Warum ein Fuchs? Die Kinder vermuteten, weil alle Schülerinnen und Schüler schlau wie Füchse sind. Das natürlich auch, aber es ist vorwiegend eine Anlehnung an das Rennertshofener Wappen. Rennertshofen wurde im 7. Jahrhundert durch eine bayerische Sippe unter ihrem Anführer Reginhart gegründet. Der Ortsname entwickelte sich allmählich aus „Reginhartshoven“ und erinnert an die alten Wörter für Fuchs „Reinhart“ oder „Reinike“. So fand der Fuchs seinen Weg ins Rennertshofener Wappen und auf das neue Schullogo. Der bisherige Förderverein der Grundschule plant einen gemeinsamen Förderverein für die Schule, den Kindergarten und die Krippe. Diese Idee stieß bei allen Beteiligten auf große Begeisterung. Auch dafür wurde bereits ein neues Logo von Herrn Köstler designt und der Name „Bildungsstätten Rennertshofen“ von Herrn Aßmann, dem Vorsitzenden, ins Leben gerufen. Der gemeinsame Förderverein hat viel vor und kann sich daher schon mit neuem Namen und neuem Logo präsentieren.

