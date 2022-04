Rennertshofen

16:30 Uhr

Neue Schule – neues Glück: Rennertshofener Schüler ziehen um

Im neuen Schulhaus sangen Lehrerinnen und Kinder zusammen das Schullied „Hand in Hand“.

Plus In Rennertshofen konnten die Schüler in die neue Schule umziehen. Die ersten Eindrücke der Kinder drehten sich dann auch gleich um einige bauliche Eigenheiten.

Von Manfred Dittenhofer

Die Schülerinnen und Schüler durften am ersten Schultag nach den Osterferien mit dem Lehrerkollegium das neue Schulhaus in Rennertshofen beziehen. Zu diesem Anlass wurde das alte Gebäude mit einem Lied verabschiedet und die neue Schule musikalisch begrüßt. Anschließend erkundeten die Kinder zusammen mit ihren Lehrerinnen ihr neues Zuhause.

