Neuer Standort für den Rettungswagen in Rennertshofen

Die Rennertshofener Rettungswache des BRK-Kreisverbands ist vom Herrenhof in neue Räumlichkeiten gezogen. Damit schließt sich eine Lücke in der Versorgung.

Vorübergehend war sie im Herrenhof untergebracht. Nun ist der Rennertshofener Standort des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen in seine eigene Rettungswache gezogen. Nur einen Steinwurf entfernt von der Pension und immer noch direkt auf dem Betriebsgelände von DTB verlief der Umzug in die neuen Räumlichkeiten unkompliziert.

Die Rettungswache in Rennertshofen ist zwischen 9 und 21 Uhr besetzt

In der geräumigen Garage finden der Rettungswagen und das Ersatzfahrzeug sowie alle Gerätschaften der Wache genug Platz. Ein Ruheraum, ein Aufenthaltsraum, eine Küche und eine Dusche mit WC komplettieren die Ausstattung vor Ort. Nach wie vor ist die Rettungswache Rennertshofen an sieben Tagen die Woche tagsüber von 9 bis 21 Uhr besetzt. Die eigene Zu- und Abfahrt, die einen direkten Weg sowohl in die Marktgemeinde als auch auf die anliegenden Ortsstraßen sicherstellt, ist besonders dann von Vorteil, wenn im Notfall jede Minute zählt.

Angrenzende Orte wie Mörnsheim oder Marxheim sind innerhalb von zwölf Minuten zu erreichen

Bei der Schlüsselübergabe Anfang Mai waren sich BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann und David Bircks, Geschäftsführer von DTB Ausbau, einig: „Die Rettungswache Rennertshofen ist ein Stück mehr Sicherheit für unsere Marktgemeinde. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, plangemäß einen ebenso funktionalen wie komfortablen Neubau zu erstellen.“ Der Standort Rennertshofen schließe eine wichtige Lücke bei der flächendeckenden Versorgung des Landkreises, ergänzte Gutmann. „Nicht nur die Marktgemeinde, sondern auch die angrenzenden Orte wie Mörnsheim, Gansheim, Wellheim, Burgmannshofen und Marxheim sind von hier aus in zwölf Minuten zu erreichen.“

Die BRK-Rettungswache wird definitiv fünf Jahre am Standort Rennertshofen aktiv sein. In dieser Zeit könnte man das Gebäude bei Bedarf sogar noch aufstocken, wie David Bircks erklärte. (nr)

