Neues Baugebiet: Warum Rennertshofen die Bauplätze in drei Abschnitten vergibt

Im September beginnen die Erschließungsarbeiten des neuen Baugebiets im Ortsteil Treidelheim. Die Nachfrage ist enorm und die Liste der Bewerber entsprechend lang.

Schaut man für die Marktgemeinde Rennertshofen in die Bewertung baureifer Baugrundstücke, die alle zwei Jahre vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises herausgegeben wird, stellt man fest, dass sich die Baulandpreise seit 2018 in etwa verdoppelt haben. Dennoch: Für die verfügbaren Bauplätze, wie zum Beispiel im Ortsteil Treidelheim, wo im September die Erschließungsarbeiten beginnen, gibt es eine lange Liste an Bewerbern.

Die Marktgemeinde wird diese Bauplätze in drei Abschnitten zum Verkauf anbieten. Unter den ersten 23 sind sechs Grundstücke für Doppelhäuser vorgesehen. Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck geht davon aus, dass der zweite Abschnitt in etwa fünf Jahren an die bauwilligen Interessenten gehen wird. Grund für die zeitliche Aufteilung ist, dass man für die Einheimischen ein Angebot vorhalten möchte. Das Baugebiet Rennertshofen Nord-West war schnell vergeben, zu schnell, wie der Rathauschef findet. Die enorme Nachfrage ist auch der Grund, dass Rennertshofen einen Punktekatalog für die Grundstücksvergabe erarbeitet hat. Einheimischer zu sein, mit Wohnsitz in der Gemeinde, zählt genauso wie Kinder oder pflegebedürftige Personen. Auch wenn man ein Doppelhaus bauen möchte und damit mehr Wohnkapazität schafft, bringt Punkte. Besitzt man dagegen bereits eine Immobilie, führt dies hingegen zu Punktabzug.

Erschließungsarbeiten für Baugebiet Treidelheim beginnen im September

Ende 2023 könnte auf den ersten 23 Bauparzellen mit dem Hausbau begonnen werden. Für diese erste Tranche an Bauplätzen gibt es schon jetzt rund 90 schriftliche Anfragen bei der Gemeindeverwaltung und dazu viele mündliche Interessensbekundungen. Schaut man in die anderen Ortsteile von Rennertshofen, so stellt man fest: Die Bauplätze, die in Ammerfeld erschlossen wurden, sind bereits vergeben. In Hütting steht der Erschließung des Geländes für die Tiny-Häuser nichts mehr im Weg. Geplant sind am westlichen Ortsrand bis zu 20 Parzellen. Nach den Sommerferien sollen dann die Erschließungsarbeiten beginnen. Ebenfalls in Hütting, am Ortsausgang in Richtung Wellheim, werden bis zu zehn Bauplätze entstehen. Wie viele genau, ist noch nicht klar. Dafür sind die Planungen in einem zu frühen Stadium. Für das Vorhaben muss das Areal aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst werden. Aber Interessenten gebe es auch dort bereits, wie Bürgermeister Georg Hirschbeck berichtete.

Eine ganz andere Baustelle sind die Grundstücke, auf denen kein Bauzwang liegt und die zum Teil seit vielen Jahren brach liegen. Hirschbeck beziffert die Zahl solcher baureifer, aber unbebauter Grundstücke in allen 16 Ortsteilen der Marktgemeinde auf etwa 180. Die Besitzer selbst würden auf absehbare Zeit nicht bauen, wollten aber auch nicht verkaufen. „Eigentlich müsste man die Bauwilligen mit den Grundstückseigentümern zusammenbringen.“

Baulandpreise in Rennertshofen haben sich seit 2018 verdoppelt

Bei Gewerbegrundstücken hat die Marktgemeinde noch freie Flächen im Angebot. Das neu erschlossene Areal „An der Industriestraße 2“ ist noch nicht vollständig veräußert. Aber, so Hirschbeck, dafür sei auch schon Interesse bekundet worden.

Dass eine hohe Nachfrage nach Bauland herrscht, zeigt auch die Tatsache, das etwas entlegenere Ortsteile der Marktgemeinde von Interessenten nicht mehr vernachlässigt werden. Baugrundstücke, egal wo, gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. In welchem Ausmaß die Gemeinde weiter erschließe, liege vor allem an der Verfügbarkeit von Grundstücken. Und da, so Hirschbeck, spiele der Preis eine entscheidende Rolle. Die Gemeinde kaufe nicht auf Teufel komm raus. „Ein Bürgermeister muss sich nicht an der Anzahl der Baugebietsausweisung messen lassen.“ Schließlich sei das Ganze nicht für die Gemeinde, sondern zum Nutzen der Bürger.