Ohne Helm auf Mofa unterwegs: 82-Jähriger stürzt bei Rennertshofen

Bei einem Unfall bei Rennertshofen hat sich am Dienstag ein Senior verletzt. Der Mann war mit seinem Mofa unterwegs und stürzte auf matschigem Boden.

Zu einen Unfall ist es am Dienstag bei Rennertshofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 82-jähriger Senior mit seinem Mofa auf der Ortsverbindungsstraße von Rohrbach Richtung Trugenhofen unterwegs. In einer leichten Linkskurve zu Beginn des Waldstücks kam der Rentner mit seinem Mofa nach rechts von der Straße ab und verlor wegen des matschigen Untergrunds die Kontrolle über sein Mofa. Er stürzte den weiteren Angaben zufolge und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu. Er hatte keinen Helm getragen. Er musste in ärztliche Behandlung. (nr)