Rennertshofen

Open Air geplant: So steht es um die Sanierung des Kulturtreffs

Mit der Außentreppe am Gebäude des alten Kinos wurde ein direkter Zugang zum Obergeschoss geschaffen.

Plus Im alten Kino, dem künftigen Kulturtreff in Rennertshofen wird seit September fleißig gewerkelt. In der zweiten Jahreshälfte 2024 soll alles fertig sein - und es werden Helfer gesucht.

Von Manfred Dittenhofer

Bereits seit September 2023 wird im alten Kino in Rennertshofen kräftig gebaut. Fertig soll der Kulturtreff in der zweiten Jahreshälfte 2024 werden. Am Montagabend informierte David Bircks, Geschäftsführer der Kulturtreff Rennertshofen gemeinnützige GmbH, über den Stand der Sanierungsarbeiten, über das Betriebskonzept und wie es weitergehen soll im Kino-Gebäude. Architektin Petronella Mann berichtete über den Baufortschritt. Außerdem warb der Kulturtreff um Unterstützung und fragt die Rennertshofener, wie das Café und das Kino mit dem Kinosaal heißen sollen.

Der Kinosaal ist, wie ein Großteil des Gebäudes, noch Baustelle. Foto: Manfred Dittenhofer

Für die Wohnung im Obergeschoss wurde bereits ein Zugang mit Außentreppe angelegt. Und im hinteren Obergeschoss über dem Saal empfängt den Besucher auch schon eine gewisse Wohnlichkeit mit hellen Holzdecken. Der Innenausbau läuft an an allen Ecken Hochtouren. Der Kinosaal ist noch Baustelle und Abstellraum in einem. Im Café werden Leitungen verlegt.

