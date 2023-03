Pachtvergabe: Georg Hirschbeck und Ludwig Bayer geraten heftig aneinander

In der jüngsten Rennertshofener Gemeinderatssitzung steht wieder einmal die Pachtvergabe auf der Tagesordnung - ein Thema, das für ordentlich Krach sorgt.

Dienstag Abend kam es zwischen Bürgermeister Georg Hirschbeck und Gemeinderat Ludwig Bayer zum offenen Streit. Anlass war die Vergabepraxis bei der Verpachtung von Gemeindeflächen an die Landwirte. Diesen Tagesordnungspunkt nahm Bayer zum Anlass, um sich zu rehabilitieren und gegen frühere Vorwürfe zu wehren.

Bayer sah sich in einer Sitzung im Oktober ungerechtfertigt an den Pranger gestellt, als Bürgermeister Hirschbeck die von ihm angekündigte Pachtpreisstatistik der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) einforderte und ein Schreiben der Rechtsaufsicht im Landratsamt verlas, nach der es diese Statistik nicht gebe.

Georg Hirschbeck vermutet einen Kriegszug gegen ihn als Bürgermeister. Foto: AZ-Archiv

Am Dienstagabend legte Bayer ein Schreiben des damaligen Mitarbeiters der LfL vor, in dem der bestätigte, dass es die Statistik gegeben habe, die allerdings mit seinem Weggang nicht weitergeführt wurde und auch von der Homepage der LfL verschwunden sei. Bayer warf Hirschbeck vor, ihn öffentlich der Unwahrheit bezichtigt zu haben. Er nehme seine Gemeinderatsarbeit sehr ernst und tue dies zum Wohle der Bürger und der Marktgemeinde. Gegen Hirschbecks Unterstellung, Bayers Behauptung sei unwahr oder aus der Luft gegriffen, verwehrt sich der Gemeinderat – egal ob der Vorwurf vom Rathauschef selbst oder aus einem Schreiben von der Rechtsaufsicht im Landratsamt stamme.

Pachtvergabe: Georg Hirschbeck und Ludwig Bayern geraten im Rennertshofener Gemeinderat aneinander

Wegen der nicht mehr geführten Statistik wurde im vergangenen Jahr beschlossen, auslaufende Pachtverträge den Pächtern mit einer 30-prozentigen Erhöhung des Pachtzinses zu verlängern. Die Rechtsaufsicht hatte ein freies Vergabeverfahren angeraten.

Hischbeck ließ Bayers Statement bei der Sitzung am Dienstag nicht unkommentiert stehen, vermutete gar einen Kriegszug gegen ihn als Bürgermeister. Bayer dagegen betonte, dass er in der erwähnten öffentlichen Sitzung angegriffen worden sei und sich nun öffentlich rehabilitieren wolle. Was folgte, waren gegenseitige Schuldzuweisungen. Jeder warf dem anderen vor, nicht zu kommunizieren.

Dann endlich kam ein Antrag der CSU-Fraktion auf den Tisch, den Beschluss der Pachtvergabe aufzuheben und neue Verpachtungen im Vergabeverfahren abzuhandeln. Bevor allerdings darüber abgestimmt werden konnte, stellte der Bürgermeister zur Wahl, ob die beteiligten Landwirte von der Abstimmung abtreten sollten. Das führte gleich zum nächsten Streit mit Ludwig Bayer.

Streit im Gemeinderat: Schuldzuweisungen zwischen Ludwig Bayer und Georg Hirschbeck

Er zitierte den Artikel 49 der Gemeindeordnung. Auch die Juristen des Bauernverbandes hätten bestätigt, so Bayer, dass die Landwirte bei dem Grundsatzentscheid der Pachtvergabe durchaus mitstimmen dürften. Hirschbeck sah die Bauern mit Pachtverträgen als unmittelbar beteiligt und damit als befangen an. Nachdem Magdalena Pfister, Ludwig Bayer, Gerhard Göbel, Johann Muschler und Peter Koller per Beschluss mit jeweils acht zu drei Stimmen abgetreten waren, wurde der Antrag der CSU mit sechs zu fünf Stimmen abgelehnt. Es bleibt also beim ursprünglichen Beschluss vom August 2022. Somit wird die Pacht der Flächen bei auslaufenden Verträgen den Altpächtern mit einer 30-prozentigen Erhöhung des Pachtzinses vorzugsweise angeboten.

Die Diskussion bei diesem Thema war vor allem der Angst geschuldet, dass auswärtige Biogasproduzenten die Flächen zu horrenden Preisen übernehmen könnten. Die heimischen Landwirte bräuchten Planungssicherheit, so die vorherrschende Meinung im Rat. Bei einer freien Vergabe würden die heimischen Landwirte leicht ins Hintertreffen geraten. Ludwig Bayer argumentierte damit, dass von den Gemeinden im Landkreis nur vier Kommunen die Vergabepraxis durchführen würden. Alle andern würden Pachtverträge verlängern.