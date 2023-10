Rennertshofen-Bertoldsheim

18:30 Uhr

Planungen für einen Flutpolder Bertoldsheim sind wieder angelaufen

Plus Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt hat vor einem halben Jahr die Planungen wieder aufgenommen. Doch der Bürgermeister hat darüber "null Komma null Informationen" erhalten.

Von Claudia Stegmann

Die Planungen für einen Flutpolder in Bertoldsheim wurden wieder aufgenommen. Nachdem Mitte 2021 der Ministerrat beschlossen hatte, dass entlang der Donau insgesamt neun Flutpolder – und damit auch der umstrittene in Bertoldsheim – realisiert werden sollten, lag das Projekt zunächst auf Eis. Seit etwa einem halben Jahr arbeitet das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt als zuständige Planungsstelle nun wieder daran. "Wir sind allerdings noch ganz am Anfang unserer Planungen", sagt der für die Abteilung Bau und Planung zuständige Leiter Thomas Zapf.

In einem ersten Schritt müssten die Raumordnungsunterlagen vorbereitet werden, erklärt Zapf das Vorgehen. Im Kern soll damit herausgefunden werden, welche technischen Varianten an diesem Standort grundsätzlich möglich sind. "Das ist aber noch eine sehr grobe Planung", betont er. Zwei Büros wurden dafür beauftragt: eines für die technische Planung und eines für die Umweltplanung. Teil dieser Untersuchung ist auch eine Kampfmittelerkundung, die jedoch nicht vor Ort, sondern mithilfe von bestehenden Luftbildern durchgeführt wird.

