Prunksitzung der Fidelitas: Rennertshofen, wie es tanzt und lacht

Plus Wenn Paradiesvögel singen, ist in Rennertshofen Fasching. Die Prunksitzung der Fidelitas gewährt einen humorvollen Blick auf die Eigenheiten der Gemeinde.

Immer ein Garant für beste Stimmung und kräftiges Lachmuskeltraining ist die Prunksitzung der Fidelitas '85 Rennertshofen. Mitreißende Musik- und Tanzeinlagen, lustige Sketche, politisches Kabarett der Usselbruck'npenner, eine gelungene Pantomime und dazwischen Auftritte der Garden samt ihren bezaubernden Prinzenpaaren begeisterten das Publikum in der ausverkauften Mehrzweckhalle.

Bilderstrecke: So bunt war die Prunksitzung der Fidelitas

Den gefeierten Auftakt machten Urgestein Irmgard "Irmi" Pahl mit Anni Schreiber, Christa Eichner, Gerda Beck, Silvia Kögler und als Interviewerin Brigitte Müller. Die fragte das unternehmungslustige Paradiesvögel-Quintett nach Strich und Faden aus. Antworten erhielt sie musikalisch-tänzerisch, anhand ausgewählter Stimmungslieder. "Zehn nackte Friseusen" schallte ihr zum Beispiel auf die Frage entgegen, wer die Damen denn gestylt habe? Von "Ab in den Süden“ als Reiseziel mit Unterkunft "Ein Bett im Kornfeld", als Programm "Ein knallrotes Gummiboot", "Komm hol das Lasso raus" bis zum vielsagenden "20 Zentimeter" und als Finanzierungsidee einem getanzten Banküberfall zu "Das Böse ist immer und überall" reichte das Repertoire. Danach bewegte sich die Stimmung im Saal schon Richtung Siedepunkt und Moderatorin Tanja Gebert meinte anerkennend: "Die Damen wissen, wie man Fasching feiert und das Publikum begeistert."