Radfahrerin wird bei Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt

Auf der Staatsstraße 2214 bei Ammerfeld (Gemeinde Rennertshofen) stieß eine Radfahrerin mit einem Auto zusammen und wurde lebensbedrohlich verletzt. Laut Polizeibericht fuhr die 50-jährige Frau gegen 16 Uhr eine 50-jährige Frau aus Rennertshofen mit ihrem Fahrrad auf der Staatsstraße von Ammerfeld kommend in Richtung Monheim. Einige hundert Meter nach dem Ortsausgang von Ammerfeld, wollte ein 66-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, die Radfahrerin überholen und zog auf den linken Fahrstreifen. Kurz bevor er die Radfahrerin passierte, lenkte diese unvermittelt und ohne Ankündigung stark nach links. Der 66-jährige Fahrzeugführer konnte trotz Ausweichens in eine Firmeneinfahrt einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Sie wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Laut jetzigem Stand wurde die Radfahrerin, welche offensichtlich keinen Helm trug, durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Staatsstraße 2214 war von 16 Uhr bis zur Räumung der Unfallstelle um 17:45 Uhr komplett gesperrt. (AZ)