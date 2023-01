Rennertshofen

vor 49 Min.

Rennertshofen 2023: Mehrere Großprojekte fordern die Marktgemeinde

Plus Die Marktgemeinde Rennertshofen braucht unter anderem eine neue Kläranlage – wieso sie diese nun alleine stemmen muss und was sich dieses Jahr sonst noch tut.

Von Manfred Dittenhofer

Gleich mehrere Langzeitbaustellen beschäftigten den Rennertshofener Bürgermeister Georg Hirschbeck im vergangenen Jahr und werden es auch heuer tun. Der Bereich Infrastruktur ist das wichtigste Thema in Rennertshofen – über und unter der Erde. Blickt das Gemeindeoberhaupt zurück, geht es um Baugebiete, um die Schule und um die Kinderkrippe. Blickt er nach vorne, geht es im Grunde um dieselben Baustellen. An der Schule wird zurzeit eine neue Turnhalle errichtet. Der Erweiterungsbau für die Kinderkippe schreitet nach einjähriger Bauverzögerung voran. Und in Treidelheim und in Hütting werden Bauplätze und - nach einer schier endlosen Vorgeschichte – auch eine Tinyhose-Siedlung entstehen. Die geplante landwirtschaftliche Erweiterung in Hütting und das Baugebiet Rabenfels können nun, laut Gutachten, nebeneinander existieren.

